Путин признал, что народы России и Украины удалось разобщить

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Владимир Путин заявил, что российский и украинский народ все-таки удалось разобщить. Об этом пишет РИА Новости.

"Несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили", – высказался глава государства.

По его словам, Запад приложил все усилия, чтобы добиться желаемого, а Россия и Украина, в свою очередь, "потерпели фиаско".

Ранее Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ назвал украинский народ братским. Происходящее в настоящее время на Украине президент назвал общей трагедией. При этом он подчеркнул, что это результат политики не России, а третьих стран.

По его словам, РФ годами делала все, чтобы выстроить не только добрососедские, но и братские отношения с Украиной, но ничего не работало.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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