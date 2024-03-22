Песков сообщил, что большинство ДРГ были остановлены еще на пути к границе с РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Большинство попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) были купированы еще на "траектории приближения к госгранице" РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в приграничных районах у России "нет оккупированной территории" украинскими военными.

Ранее Песков сообщил, что РФ не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы с целью отобрать Крым. Пресс-секретарь указал, что Москва продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Киева не смог угрожать безопасности российских граждан и территории страны.

Кроме того, политик сказал, что Россия находится в состоянии войны после того, как западные страны стали участником спецоперации на стороне Украины. Однако его слова не подразумевают, что де-юре конфликт переходит в войну, также это не означает внесение юридических изменений в статус ситуации, уточнил Песков.

Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ