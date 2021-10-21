Россия будет дополнять комплект документов для регистрации "Спутника V" в Европе – Песков

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Российская сторона будет дополнять набор документов для регистрации в ближайшее время в Европе вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг, 21 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что европейское ведомство считает, что до сих пор им был передан не полный пакет документов. Каких именно документов не достает, сейчас выясняется, подчеркнул Песков.

"Наши специальные ведомства, которые работают, – Минздрав, РФПИ, – они будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время оно было зарегистрировано", – приводит слова официального представителя Кремля газета "Известия".

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в первом квартале будущего года. Об этом сообщалось ранее. По данным агентства Reuters, это произойдет, если недостающие данные будут получены до конца ноября.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрить российскую вакцину ВОЗ может уже через два месяца.