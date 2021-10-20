В РФПИ ожидают, что ВОЗ одобрит "Спутник V" в ближайшие два месяца

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Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в ближайшие два месяца. Таким прогнозом в среду, 20 октября, поделился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем инспекцию ВОЗ в России очень скоро, и ожидаем одобрения (вакцины. – Прим. ред.) ВОЗ в ближайшие пару месяцев", – приводит его слова ТАСС.

Глава РФПИ также подчеркнул, что не сомневается в том, что в ближайшие два месяца уровень вакцинации в России составит 60%.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

В ближайшее время группа инспекторов ВОЗ должна посетить Россию, чтобы собрать все нужные данные по вакцине.

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом 15 октября сообщил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.