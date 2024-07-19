Песков не стал отвечать, возможен ли обмен Гершковича

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, возможен ли обмен журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, на кого-то из российских граждан.

"Я оставляю без ответа ваш вопрос", – заявил Песков журналистам.

Он также объяснил закрытость судебных заседаний по делу Гершковича чувствительностью темы шпионажа, по которой он обвиняется. Представитель Кремля добавил, что дополнительных комментариев он дать не может, поскольку идет суд.

Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для журналиста. При этом сам Гершкович не признал свою вину по данному делу. В суде также уточнили, что приговор американскому журналисту будет оглашен 19 июля.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. По информации следователей, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные сведения о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.