В Кремле назвали победой здравого смысла итоговую декларацию саммита G20

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости. По его словам, Россия продолжит работу на этой площадке.

"Это, скорее, победа здравого смысла. И, конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в двадцатке, и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в двадцатке, и наших партнеров, китайцев, других стран", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российским дипломатам удалось нейтрализовать слепую агрессию коллективного Запада и выйти на компромисс. По его мнению, в противном случае саммит G20 мог бы впервые остаться без заключительного документа.

Как заметил Песков, в настоящее время в итоговом документе отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Он добавил, что это было очень важно для России, поэтому работа в рамках G20 будет продолжаться.

Ранее лидеры стран "Группы двадцати" завершили саммит на Бали и подвели итоги в совместном заявлении. Итоговая декларация не стала откровенно антироссийским манифестом, поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона настояла, чтобы итоговое коммюнике саммита G20 содержало фразу о том, что позиции стран – участниц формата по ситуации на Украине разделились.

Саммит "Большой двадцатки" проходил 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию на мероприятии в его первый день представлял Сергей Лавров. На заключительной сессии саммита РФ представляет глава Минфина Антон Силуанов.



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