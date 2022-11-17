Лидеры G20 завершили саммит на Бали заявлением о конфликте на Украине

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Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) завершили саммит на Бали и подвели итоги в совместном заявлении. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как уточняется в материале, итоговая декларация не стала откровенно антироссийским манифестом, поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона настояла, чтобы итоговое коммюнике саммита G20 содержало фразу о том, что позиции стран – участниц формата по ситуации на Украине разделились.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытке провокации в отношении главы ведомства Сергея Лаврова. По ее словам, в Камбодже женщина, которая выдавала себя за журналиста, зачем-то пыталась дотронуться телефоном до главы российской дипломатии.

Саммит "Большой двадцатки" проходил 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию на мероприятии в его первый день представлял Сергей Лавров. На заключительной сессии саммита РФ представляет глава Минфина Антон Силуанов.

Политолог прокомментировал выступление Лаврова на саммите G20

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