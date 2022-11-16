Захарова рассказала о попытке провокации в отношении Лаврова в Камбодже

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В Камбодже женщина, которая выдавала себя за журналиста, пыталась дотронуться телефоном до министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik.

По ее словам, неизвестная подбежала к главе МИД РФ, когда тот выходил из здания, где проходили мероприятия. Захарова добавила, что в Камбодже присутствовали только аккредитованные и проверенные журналисты.

Представитель министерства добавила, что обычно представители СМИ подходят с каким-то вопросом или камерой, а эта женщина начала видеозапись на телефоне и без вопросов пыталась "не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться" до Лаврова. Захарова призналась, что никогда такого не видела.

Представитель министерства добавила, что у женщины спрашивали, какое СМИ она представляет, однако она убрала свой бейдж под пиджак и начала прятаться за стойки. Захарова напомнила, что подобные нападения были в рамках ОБСЕ и на международных западных форумах.

"Когда они бежали, что-то там кричали, галдели, пытались как-то прорваться к министру... Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова: "Вы больные, девочки" – родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же", – заключила Захарова.

Ранее мировые СМИ написали о госпитализации Лаврова на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. Эту информацию позже опровергла Захарова, назвав эти сообщения фейком.

Позже сам Лавров опроверг информацию о своей госпитализации. На опубликованном представителем МИД видео министр сидит на веранде в отеле и работает с документами, готовясь к саммиту "Большой двадцатки".



Захарова опровергла слухи о госпитализации главы МИД РФ Лаврова

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