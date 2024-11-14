Песков заявил, что контактов между Россией и США пока не было

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Контактов между Россией и США пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль наблюдает за процессом формирования администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако это не является главным приоритетом Москвы.

"Сейчас говорить о чем-то рано", – сказал он.

Накануне Песков сообщил, что запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Владимиром Путиным пока не поступало. В связи с этим подготовка к этому мероприятию не ведется.

Издание The Washington Post утверждало, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они якобы обсудили конфликт на Украине. По данным газеты, республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Трамп также якобы выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения скорейшего урегулирования конфликта.

Однако спустя время Песков опроверг информацию о звонке между лидерами. Появившиеся сообщения он назвал наиболее наглядным примером качества той информации, которая сейчас публикуется даже в достаточно уважаемых изданиях.

При этом представитель Кремля предположил, что Путин и Трамп могут пообщаться до инаугурации нового главы США.

