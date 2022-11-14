Путин не планирует контактов с Гутерришем перед принятием решения по зерновой сделке

Фото: ТАСС/Pacific Press via ZUMA Wire/Lev Radin

Владимир Путин пока не намерен контактировать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с тем он заявил об очень хороших контактах с ООН. При этом Песков добавил, что переговоры Москвы и ООН носят достаточно конструктивный характер.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Отмечалось, что судна, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

2 ноября в Минобороны объявили о возобновлении зерновой сделки. Путин, в свою очередь, рассказал о получении гарантий от Киева, что Украина не будет использовать зерновой коридор для военных целей.



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