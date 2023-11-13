Украинский след в подрыве "Северных потоков" проявляется все больше – Песков

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Украинский след в диверсии на "Северных потоках" все больше проявляется, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью The Washington Post о причастности украинского полковника Романа Червинского к подрыву.

"Украинские следы этой диверсии, этого террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так", – подчеркнул он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что РФ внимательно следит за такими сообщениями и призывает их учитывать в расследовании происшествия. По его мнению, имена причастных к теракту лиц должны быть названы, а результаты расследования – публично оглашены.

Что касается утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о действиях подчиненных, Песков назвал это тревожным сигналом.

"Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, это тревожно и тоже должно приниматься во внимание", – резюмировал он.

Ранее американское издание написало, что украинский полковник координировал подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В статье говорилось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября прошлого года. В целом было замечено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены. Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.



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