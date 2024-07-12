Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена о Путине

Фото: 123RF/americanspirit

Неуважительные высказывания Джо Байдена о Владимире Путине неприемлемы и не красят лидера США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, недопустимо и непозволительно главе государства так неуважительно высказываться о главах других государств.

"Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо. И мы считаем, что это никак не красит главу американского государства. Это то, на что мы обращаем непосредственное внимание и что для нас является абсолютно неприемлемым", – сказал представитель Кремля.

При этом он отказался рассуждать о том, могут ли оговорки Байдена повлиять на его шансы быть выдвинутым на президентские выборы от демократической партии. Он призвал дать американским избирателям право определять шансы кандидатов.

Байден в ходе выступления на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне снова допустил оскорбительное высказывание в адрес президента РФ. Лидер США также напомнил, что во время встреч со своими союзниками по Североатлантическому альянсу в Вашингтоне он ясно дал понять, что "не будет склоняться перед Путиным".

До этого, представляя украинского лидера Владимира Зеленского в ходе выступления на саммите, Байден назвал его "президентом Путиным". Однако глава государства быстро понял, что совершил ошибку, и поспешил исправиться. Он обратил внимание, что оговорился, поскольку "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Над оговоркой американского президента пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя эту ситуацию, дипломат назвала его "пророссийским кандидатом" и отметила, что Москва ждет доклад Госдепа о раскрытии заговора "внутренних террористов" и истерику со стороны бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о "нападении на американскую демократию".

