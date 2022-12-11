Медведев заявил, что РФ наращивает производство наиболее мощных средств поражения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия наращивает производство новых мощных вооружений, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах", – говорится в его публикации.

Ранее Медведев отметил, что западные страны давно противостояли России, которая не собиралась жертвовать своим суверенитетом, а после воссоединения с Крымом стало очевидно, что Запад планирует обнулить все результаты развития РФ за последнее время.

Он подчеркнул, что в настоящее время России важно сохранить страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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