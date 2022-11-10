Власти Индонезии считают, что Путин не приедет на саммит G20 – СМИ

Фото: kremlin.ru

Власти Индонезии полагают, что Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 на Бали. Об этом со ссылкой на представителя индонезийского правительства сообщает Reuters.

Собеседник агентства не исключил, что президент РФ может принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне в онлайн-режиме.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, вместо него на встречу отправится министр иностранных дел Сергей Лавров.

Официальных комментариев относительно данной информации пока не было. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль на днях проинформирует, примет ли Путин участие во встрече G20. Он подчеркнул, что в настоящее время обсуждаются различные форматы.

В конце октября российский лидер допустил, что может посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали лично. При этом Путин подчеркнул, что Россия точно будет представлена на встрече на высоком уровне.



Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

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