В Кремле сочли циничной реакцию на режим прекращения огня на Украине в Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле считают циничной и необъяснимой реакцию на режим прекращения огня на Украине в Рождество со стороны Киева и западных лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны прежде всего Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, установленный режим преследовал гуманитарные цели и был введен в том числе для того, чтобы приверженцы православной веры смогли посетить церкви 7 января.

С 12:00 6 января до 24:00 7 января по поручению Владимира Путина по всей линии боевого соприкосновения был объявлен режим прекращения огня.

С инициативой к российским властям выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Необходимость прекращения огня на период празднования Рождества он объяснил важностью походов в церкви для верующих.

Несмотря на установленный РФ режим, Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары. В период действия режима ВСУ в том числе выпустили более 60 снарядов по жилым районам Донецка и нанесли удар из РСЗО HIMARS по Макеевке.



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