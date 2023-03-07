Путин поручил до 30 июня представить предложения об установлении в РФ Дня психолога

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Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня разработать и представить предложения об установлении в России нового профессионального праздника. Речь идет о Дне психолога.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин указом учредил в России День метростроителя, который будут отмечать 2 октября.

В прошлом году в стране был впервые учрежден День российской анимации. Праздник будет отмечаться ежегодно 8 апреля. Указ подписал президент РФ.

Помимо этого, в 2022 году Путин также учредил День среднего профессионального образования. Праздник призван популяризовать среднее профессиональное образование в стране.

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