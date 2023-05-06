Песков пообщался с Пугачевой и поцеловал ее руку на похоронах Юдашкина

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поговорил с певицей Аллой Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации прессы, представитель Кремля подошел к Пугачевой и поцеловал ее руку.

"Как вы? Я очень рад вас видеть", – сказал Песков певице после этого.

Ранее сообщалось, что Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Юдашкина. Она пришла в зал церемоний, где проходило прощание, через отдельный вход.

Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. За два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего его пришлось госпитализировать.

В последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты. Владимир Путин направил соболезнования родным модельера в связи с его кончиной.

Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в субботу, 6 мая.

Дом моды Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в трауре