Путин в этом году не будет поздравлять Байдена с Днем независимости – Песков

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Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена и американцев с Днем независимости в связи с недружественной политикой Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что 2022 год стал кульминацией недружественной политики США в отношении России.

Ранее Песков заявил, что выпады Джо Байдена в адрес Владимира Путина недостойны президента США. Американский лидер в ходе визита в Варшаву заявил, что Путин не может оставаться у власти. До этого он дважды назвал российского президента военным преступником.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

