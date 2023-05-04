Песков не стал комментировать слова Медведева о физическом устранении Зеленского

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что после атаки беспилотников на Кремль президента Украины Владимира Зеленского можно объявить законной военной целью РФ.

"Я оставлю без комментария этот вопрос", – ответил он на вопрос, можно ли обозначить украинского лидера подобным образом.



По информации, полученной российскими властями от спецслужб, атаку на Кремль в ночь на 3 мая совершили со стороны Украины. Произошедшее в Кремле назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера.

В Госдуме ответить на произошедшее призвали ударом по резиденции Зеленского в Киеве. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что в Киеве находятся "террористы", которых необходимо "быстро и беспощадно" уничтожить.

При этом Зеленский, комментируя произошедшее, пояснил, что страна не причастна к случившемуся. По его словам, армия страны ведет вооруженные бои только в пределах Украины.



В МИД РФ прокомментировали реакцию Запада на атаку беспилотников на Кремль