Путин в четверг работает в Кремле – Песков

Фото: kremlin.ru

Рабочий день Владимира Путина 4 мая проходит в его кремлевской резиденции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер продолжает работу, его график никак не меняется. Песков добавил, что обстановка в Кремле остается обычной и рабочей после инцидента с беспилотниками.

"Все работают, все на своих местах", – сказал он.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.

Позднее главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с попыткой атаковать Кремль.



Следственный комитет РФ завел дело о теракте из-за попытки нанести удар по Кремлю