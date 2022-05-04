Путин подписал указ об исполнении обязательств перед рядом иностранных кредиторов

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами из недружественных государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, устанавливается временный порядок выплаты прибыли компаний РФ в пользу их совладельцев из недружественных стран. При принятии решения о распределении прибыли ее выплата зарубежным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в марте указом президента, по которому долги организаций РФ могут быть выплачены иностранным кредиторам в рублях.

Кроме того, Банк России и Минфин РФ наделены полномочиями определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли зарубежным кредиторам.

Ранее Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России.

Согласно указу, федеральным и региональным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также компаниям и гражданам РФ запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, подпавшими под действие соответствующих мер, исполнять перед ними обязательства, если таковые в настоящий момент не исполнены, а также осуществлять с ними финансовые операции.

Кроме того, вводится запрет на вывоз из России продукции, которая поставляется оказавшимся под санкциями РФ физическими и юридическими лицами. Российскому правительству между тем поручено в течение ближайших 10 дней представить список лиц, в отношении которых будут применены соответствующие меры, а также уточнить критерии сделок, которые будут запрещены к совершению.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.