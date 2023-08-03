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12:40

Политика

РФ примет полноценное участие в саммите БРИКС – Песков

Фото: 123RF/pananba

Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Сергей Лавров будет работать на площадке форума, а Владимир Путин – посредством видеосвязи.

Ранее на сайте офиса президента ЮАР появилась информация, что "по взаимному согласию" сторон Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Отмечалось, что РФ будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в саммите в формате видео-конференц-связи. По его словам, это "будет полноценное участие".

Саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

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