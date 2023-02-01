Путин заявил, что помощь гражданам не должна вязнуть в бюрократии

Фото: kremlin.ru

Оказание помощи жителям приграничных с Украиной территорий, чье имущество пострадало от обстрелов ВСУ, не должно погрязнуть в бюрократии. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.

По его словам, решение таких задач не должно буксовать. Президент призвал работать быстро и эффективно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекине разрушено 409 жилых помещений в результате постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Он посетил город и ознакомился с ходом восстановительных работ. При этом он добавил, что в 40% случаев все полностью восстановлено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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