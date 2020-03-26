Экс-президент "Витесса" умер от коронавируса

Фото: ТАСС/Martin Meissner/АР

Экс-президент нидерландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер умер от коронавируса. Ему было 76 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что функционер был госпитализирован 21 марта. В течение последнего времени он страдал от рака легких.

Баккеер в "Витессе" работал с 2003 года, за это время он выполнял различные административные функции. До работы в клубе он был начальником полиции.

Европа стала центром пандемии COVID-19. В настоящий момент Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, опередив Китай по числу жертв.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

