Прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Прямой эфир



В прощальном зале на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с советским и российским художником-модельером Валентином Юдашкиным. Почтить память пришли родственники и близкие мэтра.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Владимир Путин выразил соболезнование близким Юдашкина, отметив, что модельер сделал большой вклад в развитие российского искусства и сыграл важную роль в популяризации русской культуры за рубежом.

Модельер Маша Цигаль, комментируя случившееся, сказала, что Юдашкин стоял у истоков российской индустрии моды, создавал прекрасные показы и делал из моды праздник.

Стилист Владислав Лисовец назвал Юдашкина олицетворением культуры России.

