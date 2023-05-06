Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

События

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Прямой эфир


В прощальном зале на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с советским и российским художником-модельером Валентином Юдашкиным. Почтить память пришли родственники и близкие мэтра.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Владимир Путин выразил соболезнование близким Юдашкина, отметив, что модельер сделал большой вклад в развитие российского искусства и сыграл важную роль в популяризации русской культуры за рубежом.

Модельер Маша Цигаль, комментируя случившееся, сказала, что Юдашкин стоял у истоков российской индустрии моды, создавал прекрасные показы и делал из моды праздник.

Стилист Владислав Лисовец назвал Юдашкина олицетворением культуры России.

Читайте также

утратыкультураМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика