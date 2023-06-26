Защищающие туристов от акул сетки начали снимать на курортах Египта

Фото: ТАСС/Олег Елков

В знаменитом египетском курорте Хургада начали снимать заграждения для защиты от акул, пишет издание Al-masry al-youm.

Ученые утверждали, что подобные ограждения лишь привлекают хищников, поэтому местные власти решили убрать их. Сети обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Их стаи приманивают акул, в связи с чем туристы могут стать жертвами этих хищников, заявил научный сотрудник Института морских наук Махмуд Маати.

Местные власти хотят усилить меры безопасности на красноморских курортах. Там планируют установить пятиметровые вышки для наблюдения за прибрежными водами, а также подготовить скоростные катера с дежурящими спасателями.

По словам ученых, предотвращению нападений акул на пловцов может помочь чипирование. За перемещениями агрессивных хищников будут наблюдать со спутников.

Несчастный случай с нападением тигровой акулы на россиянина Владимира Попова в Хургаде произошел 8 июня. Мужчина купался в воде, после чего на него напал хищник и утащил под воду. Девушка, которая находилась рядом, успела уплыть.

После трагедии в Хургаде закрыли для купания все местные пляжи. На территории происшествия ввели запрет на купание на два дня.





В Египте в районе Хургады ограничили любые занятия на воде после нападения акулы