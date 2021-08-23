Более 1,5 млн россиян посетили Турцию за 7 месяцев 2021 года

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Свыше 1,55 миллиона россиян посетили Турцию в период с января по июль текущего года, вернув себе первенство в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры и туризма страны.

По данным ведомства, за семь месяцев 2021 года Турцию посетили 10,09 миллиона туристов, что на 85% больше, чем за тот же период годом ранее. В числе лидирующих по этому показателю стран Германия (1,26 миллиона человек), а также Украина (1,12 миллиона человек). Причем последняя лидировала по числу туристов по итогам шести месяцев 2021 года.

Количество отдохнувших в Турции россиян за семь месяцев этого года увеличилось в пять раз – за тот же период 2020 года только 333 тысячи туристов из РФ побывали на отдыхе в Турции, причем в 2019 году этот показатель составлял 3,75 миллиона человек.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за ситуации с коронавирусом призвал ввести в стране некоторые ограничения, в частности ужесточить меры по отношению к российским туристам. До этого о более строгих мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции говорил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Позднее в российском посольстве в Турции заявили, что местные власти не планируют ужесточать антиковидные меры или вводить какие-либо ограничения для россиян, приезжающих в страну на отдых.

