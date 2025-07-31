31 июля, 10:22Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова
Фото: depositphotos/Nordroden
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.
Меры были введены в воздушной гавани утром в четверг, 31 июля. Там временно не принимали и не отправляли рейсы.
В ночь на 31 июля аналогичные ограничения действовали в аэропорту Волгограда. Ближе к утру меры безопасности были отменены, авиагавань вновь начала принимать и выпускать самолеты.