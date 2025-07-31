Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.

Меры были введены в воздушной гавани утром в четверг, 31 июля. Там временно не принимали и не отправляли рейсы.

В ночь на 31 июля аналогичные ограничения действовали в аэропорту Волгограда. Ближе к утру меры безопасности были отменены, авиагавань вновь начала принимать и выпускать самолеты.