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31 июля, 06:46

Транспорт

Аэропорт Волгограда вновь открыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Волгограда снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" полностью стабилизировала расписание полетов после сбоя информационных систем. Данные об актуальном расписании можно получить на сайтах "Аэрофлота" и аэропортов вылета.

Мособлдума приняла закон об установлении штрафов за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведенных для этого мест. Штрафы составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей – для должностных лиц и 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

Мособлдума ввела штрафы для нелегальных такси в аэропортах

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