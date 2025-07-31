Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда

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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Недавно "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя информационных систем. В частности, во вторник, 29 июля, авиакомпания выполнила все намеченные рейсы, среди которых были 216 парных рейсов с вылетом из Москвы и 73 рейса региональной программы.

Ранее первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Перелет осуществлял Nordwind на самолете Boeing 777-200ER, вместимость которого составляет 440 пассажиров. Время в пути заняло примерно 8 часов.