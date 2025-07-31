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31 июля, 06:58

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В аэропорту Саратова объявили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

На момент публикации воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

В ночь на 31 июля аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Ближе к утру меры безопасности были отменены – авиагавань вновь принимает на посадку и выпускает самолеты.

Ранее российский пассажирский самолет Embraer 190, следовавший из Ижевска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над акваторией Каспийского моря. Борт находился над полуостровом Бузачи в Казахстане. Предположительно, пилот направил его в сторону города Актау, постепенно сбавляя высоту.

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