Движение поездов на участке МЖД Дубна – Вербилки возобновлено после аварии

Фото: 50.mchs.gov.ru

Движение поездов возобновлено на ответвлении Дубна – Вербилки Савеловского направления Московской железной дороги после ДТП с участием грузовика.

"Поезда пока следуют с опущенными токоприемниками, но уже с установленной скоростью", – говорится в сообщении в телеграм-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

В ЦППК уточнили, что компенсационные автобусы больше не потребуются, в настоящее время они завершают последние рейсы. Специалисты МЖД продолжают работы по восстановлению контактной сети на участке.

29 ноября вечером на Савеловском направлении МЖД произошло столкновение поезда и грузового автомобиля. По данным МВД, водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора.

В момент аварии в поезде находились 35 пассажиров. Людей эвакуировали и доставили на станцию Вербилки на компенсационных автобусах для продолжения маршрута на попутных электричках.

По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля сообщил прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции, что незадолго до аварии отвлекся на мобильный телефон.

Электричка столкнулась с грузовиком на Савеловском направлении МЖД

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