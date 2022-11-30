Очевидцы рассказали подробности о столкновении грузовика с поездом на МЖД

Фото: 50.mchs.gov.ru

Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с поездом на железнодорожном перегоне Большая Волга – Соревнование, заявил, что отвлекся на мобильный телефон, рассказали Москве 24 очевидцы происшествия.

Очевидец Людмила, которая ехала с дочерью в пятом вагоне, рассказала, что сначала поезд резко затормозил и остановился. Люди пошли в первый вагон, чтобы узнать, что происходит.

"Потом нам предложили покинуть поезд. Видим, что на дороге стоит грузовик, приехала инспекция ГИБДД, водителя спрашивают: "Что ты делал? Как это все произошло?" Он говорит, что на телефон отвлекся" – рассказала женщина.

Пассажиры поезда были эвакуированы примерно за 10 минут, рассказал другой очевидец. По его словам, он ехал в вагоне, который находился в середине состава.

"Перед столкновением было резкое торможение, потом все ощутили толчок. Стало понятно, что врезались во что-то. Потом было еще два удара по крыше вагона от падающих опор ЛЭП, выключился свет в составе. Паники не было. Машинисты осмотрели состав изнутри и убедились, что пострадавших нет, приступили к эвакуации", – рассказал очевидец Андрей.

ЧП на Савеловском направлении МЖД произошло 29 ноября в в 19:50. По данным МВД, водитель грузового автомобиля проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с поездом, в котором находилось более 30 пассажиров.

Пассажиров на компенсационных автобусах доставили на станцию "Вербилки" для продолжения маршрута на попутных электричках, рассказала руководитель отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелава.

"По уточненной информации, в результата ДТП на переезде <...> сошел с рельсов один вагон поезда. Пассажиры и локомотивные бригады не пострадали", – уточнила она.

В работах по ликвидации последствий аварии задействовано 80 железнодорожников. На место происшествия были направлены два восстановительных поезда.



Электричка столкнулась с грузовиком на Савеловском направлении МЖД

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