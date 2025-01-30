Самолет рейса Дубай – Москва прибыл во Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Boeing 737 рейса Дубай – Москва авиакомпании "Победа", совершивший до этого экстренную посадку в Астрахани, прибыл в столичный аэропорт Внуково. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

По информации аэропорта, самолет совершил посадку в столице в 01:16 по московскому времени.

29 января самолет рейса DP992 Дубай – Москва подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем. После этого он снизился и продолжил движение по маршруту. Спустя некоторое время лайнер совершил экстренную посадку в Астрахани, которая прошла в штатном режиме. Ее причиной стало ложное срабатывание датчика.

На борту воздушного судна находились 188 человек, из которых 5 – дети, 6 – члены экипажа. В результате ЧП никто не пострадал. В авиакомпании сообщили, что самолет пройдет дополнительную проверку.