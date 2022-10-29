Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения на Крымском мосту до 17:00

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Министерство транспорта РФ сообщило о возможных затруднениях в проезде автомобилей по Крымскому мосту в субботу, 29 октября, указано в официальном телеграм-канале ведомства.

"В связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края", – разъяснили в ведомстве.

Движение по Крымскому мосту в настоящий момент доступно только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовой транспорт запустят на дорогу не ранее декабря, как уточнили в Минтрансе.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

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