Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

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Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

Движение автомобилей и автобусов по мосту вновь открылось в 08:00, что раньше запланированного срока. Его приостанавливали накануне в связи с ремонтно-восстановительными работами.

До этого автомобильное движение по автодорожной части моста было ограничено 20 января. Там проводились ремонтные работы с восстановлением поврежденных в результате теракта 8 октября участков.

После ЧП по мосту по-прежнему не осуществляется движение грузового транспорта. Передвигаться по дорожной части могут только легковые машины и автобусы. Движение грузовиков и фур планировали восстановить по Крымскому мосту весной.



Движение грузовиков запустят по Крымскому мосту в марте 2023 года

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