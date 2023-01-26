09:49Транспорт
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Фото: ТАСС/AP Photo
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщается в телеграм-канале Минтранса России.
Движение автомобилей и автобусов по мосту вновь открылось в 08:00, что раньше запланированного срока. Его приостанавливали накануне в связи с ремонтно-восстановительными работами.
До этого автомобильное движение по автодорожной части моста было ограничено 20 января. Там проводились ремонтные работы с восстановлением поврежденных в результате теракта 8 октября участков.
После ЧП по мосту по-прежнему не осуществляется движение грузового транспорта. Передвигаться по дорожной части могут только легковые машины и автобусы. Движение грузовиков и фур планировали восстановить по Крымскому мосту весной.
Движение грузовиков запустят по Крымскому мосту в марте 2023 года
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