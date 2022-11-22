В Севастополе остановили морской транспорт из-за работы систем ПВО

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Движение морского пассажирского транспорта остановили в Севастополе из-за работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

На конечных остановках "Площадь Захарова" и "Площадь Нахимова" запустят компенсационные автобусы для пассажиров.

Ранее о работе систем ПВО рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что средства противовоздушной обороны запустили из-за атаки беспилотников. При этом он подчеркнул, что, по предварительной информации, удалось сбить уже два дрона. Разрушений гражданских объектов зафиксировано не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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