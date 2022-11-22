Губернатор Севастополя заявил о работе систем ПВО

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны начали работать в Севастополе. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что город атакуют беспилотники. По его словам, два дрона уже удалось сбить.

Развожаев уточнил, что все городские силы и службы находятся в боевой готовности. Он призвал сохранять спокойствие и добавил, что ни один гражданский объект не пострадал.

Ранее в некоторых районах Крыма продлили высокий уровень террористической опасности. По словам главы республики Сергея Аксенова, ограничения будут действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах до 7 декабря.



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