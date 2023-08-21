18:14Транспорт
В аэропортах Москвы массово отменили 10 рейсов и еще 88 задержали
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
В четырех аэропортах Москвы отменили примерно 10 рейсов, а еще 88 – задержали. Об этом говорится в сервисе "Яндекс.Расписания".
К 17:20 (по московскому времени) во Внуково задержали 10 рейсов и четыре отменили, в Домодедово задержали 10 рейсов и один отменили, в Шереметьево 63 рейса задержали и пять отменили, в Жуковском задержали пять рейсов.
О причине массовых задержек и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщается.
Ранее утром 21 августа в нескольких столичных аэропортах – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский – было задержано 94 рейса и один отменен.
Утром 21 августа в Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима атаковать Московский регион беспилотником. Объект удалось ликвидировать в небе над Истринским районом Подмосковья. На фоне произошедшего Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов с территорий аэропортов.
Позже аэропорты возобновили работу в штатном режиме, а Росавиация сняла все ограничения в воздушном пространстве Москвы. После отмены ограничений пассажиры 45 перенаправленных рейсов доставили в аэропорты назначения.
Москвичам рассказали о количестве задержанных и отмененных рейсов в аэропортах столицы
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