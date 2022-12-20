Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат 21 декабря из-за ремонтных работ

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

В среду, 21 декабря, движение автотранспорта на Крымском мосту будет остановлено на шесть часов в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает региональный Минтранс.

"21 декабря 2022 года с 12:00 до 18:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", – сообщается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В Минтрансе призвали не планировать на этот день поездок из Краснодарского края в Крым и в обратную сторону.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца года. Для реконструкции, по его словам, доставили более 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

Позднее Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно.

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