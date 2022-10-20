Судоходство на Керченской переправе временно приостановили

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

Судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

В министерстве отметили, что синоптики спрогнозировали сохранение штормового предупреждения в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября.

Ранее сообщалось, что рабочие приступили к демонтажу дорожного полотна на правой части Крымского моста. В работе принимают участие 410 человек и 40 единиц техники.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.



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