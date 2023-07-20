Движение по перекрытому из-за ЧП на полигоне участку трассы "Таврида" возобновили в Крыму

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, которое перекрыли из-за пожара на военном полигоне, возобновлено. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.

Пожар на полигоне вспыхнул утром 19 июля. Из-за ЧП власти перекрыли движение по трассе "Таврида".

Пострадавших не зафиксировали, однако свыше двух тысяч человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения. Также был организован оперативный штаб и создан объезд участка трассы "Таврида".

Движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно перенаправлено на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. Железнодорожное сообщение работало в штатном режиме.

Днем 20 июля в пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что обстановка на военном полигоне стабилизируется. Специалисты выявили значительное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны заявили о готовности приступить к обследованию территории на месте ЧП.

Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму