17:48Транспорт
Движение по перекрытому из-за ЧП на полигоне участку трассы "Таврида" возобновили в Крыму
Фото: телеграм-канал "РИА Новости"
Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, которое перекрыли из-за пожара на военном полигоне, возобновлено. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.
Пожар на полигоне вспыхнул утром 19 июля. Из-за ЧП власти перекрыли движение по трассе "Таврида".
Пострадавших не зафиксировали, однако свыше двух тысяч человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения. Также был организован оперативный штаб и создан объезд участка трассы "Таврида".
Движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно перенаправлено на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. Железнодорожное сообщение работало в штатном режиме.
Днем 20 июля в пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что обстановка на военном полигоне стабилизируется. Специалисты выявили значительное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны заявили о готовности приступить к обследованию территории на месте ЧП.
Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму
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