США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Соединенные Штаты изменили маршруты полета беспилотников Global Hawk после инцидента с БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем. Это следует из данных Flightradar24.

По данным портала, 17 марта в воздушное пространство над Черным морем прибыл американский беспилотник. Маршрут полета Global Hawk в этот раз существенно изменили.

Беспилотники регулярно вылетают на разведку в район Крыма с сицилийской базы. Перед заходом в воздушное пространство над Черным морем американский беспилотник выполнил барражирование над восточной частью Румынии. До этого аппараты не осуществляли такие маневры.

После этого дрон направился к Черному морю. Раньше БПЛА дежурили в воздушном пространстве на траверзе южной оконечности Крыма. Там они могли находиться до 24 часов. Обычно беспилотники проходили на расстоянии 80–100 километров от полуострова.

17 марта беспилотник прошел на расстоянии 150 километров от самой южной точки Крыма. Корректировки также были внесены в основной район барражирования над Черным морем. При этом полет беспилотник находился ближе к Новороссийску и Сочи, а не на траверзе южного побережья Крыма.

В данный момент Global Hawk продолжает двигаться в сторону Румынии.

RQ-4 Global Hawk является стратегическим беспилотником наиболее крупного класса. Размах его крыла составляет до 40 метров. Взлетный вес аппарата превышает 14 тонн, максимальный потолок БПЛА – до 20 километров.

Данный беспилотник способен находиться в воздухе до 36 часов и преодолевать расстояние более 22 тысяч километров. БПЛА оснащен различным разведоборудованием, включающим РЛС, оптико-локационную систему и инфракрасные датчики.

Ранее сообщалось, что 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. После этого беспилотник упал в международные воды.

В связи с инцидентом глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Разговор прошел по инициативе Вашингтона.

В ходе переговоров Шойгу заявил, что полеты американских беспилотников недалеко от побережья Крыма имеют провокационный характер. По словам министра, эти действия создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.



США изменили маршруты полета своих БПЛА после инцидента с дроном в Черном море

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