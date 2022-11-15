Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ремонтируемый после теракта Крымский мост закроют для проезда автомобильного транспорта на 12 часов в среду, 16 ноября. Об этом сообщается на странице Минтранса Крыма в соцсети "ВКонтакте".

"16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", – указано в сообщении.

В министерстве попросили граждан не планировать поездки из Краснодарского края в Крым и обратно в этот период. Грузовым автомобилям ведомство рекомендует использовать для проезда в Крым и обратно маршрут через новые субъекты РФ.

В прошлый раз движение по Крымскому мосту закрывали в субботу, 12 ноября.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.

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