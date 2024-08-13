Трамваи задерживались на Бауманской улице в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи №4, 37, 43 и 50 задерживались в районе остановки "Метро Бауманская" в Москве, передает в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

Однако ведомство не указало причины задержки общественного транспорта. В настоящее время движение уже восстановлено.

Ранее задержка трамваев № 32+45, 37 и 50 произошла в районе остановки МЭИ. Причиной стало ДТП на путях. Пассажиров предупреждали, что маршруты временно изменены. Спустя некоторое время движение трамваев восстановили.

Вместе с тем до 16 августа трамваи не ходят до Курского вокзала из-за подготовки к открытию новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского. В эти дни, включая выходные, рельсовый транспорт проедет по измененным маршрутам.

