Движение поездов на БКЛ полностью восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена полностью восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25", – говорится в заявлении.

К 13:01 движение поездов на БКЛ ввели в график.

До этого на БКЛ временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры.

Позже Дептранс сообщил об остановке движения поездов от станции метро "Новаторская" до станции "Аминьевская". Пассажиров предупредили, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Для проезда пассажиры могли воспользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

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