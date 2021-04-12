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Автоэксперт перечислил опасности от несвоевременной смены сезонной резины

"Обувь" по сезону: почему езда на зимней резине опасна летом
транспорт авто эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников прокомментировал Москве 24 возможное появление нового штрафа для автомобилистов за несвоевременную смену резины.

С 1 июня в России могут начать действовать санкции за вождение автомобиля на летней или зимней резине вне сезона. Такая мера есть в ранее опубликованном МВД проекте перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Если правительство утвердит поправки, водителей начнут штрафовать на 500 рублей. На данный момент постановление не подписано.

Предлагаемую меру Мельников поддержал и охарактеризовал как профилактическую.

Безопасность дорожного движения – это комплексная проблема. Своевременная замена резины является одним из множества элементов, с которым необходимо работать.
Вадим Мельников
генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности"

Размер штрафа в 500 рублей эксперт посчитал адекватным. По словам Мельникова, если водителю придется заплатить его несколько раз, он начнет сопоставлять эти траты со стоимостью замены резины.

"Передвигаться на летней резине в условиях, когда дороги покрыты льдом и температура опускается до нуля градусов и ниже, небезопасно. Думаю, это понятно всем. С резиной происходят чисто физические процессы, из-за которых ее сцепные свойства снижаются. Появляется существенный риск, что автомобиль просто не остановится даже в неэкстренной ситуации", – отметил собеседник Москвы 24.

Если мы передвигаемся на шипованной резине летом, происходит никому не нужный износ шипов. Из-за этого они потенциально могут вылететь из колеса и повредить автомобили, которые едут сзади.
Вадим Мельников
генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности"

Кроме того, сам износ колес происходит гораздо быстрее, потому что они используются в неподходящих условиях, подчеркнул Мельников.

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

На фоне летних температур сцепные свойства зимней резины также становятся хуже, продолжает эксперт. По его словам, польза таких шин в зимнюю погоду может обернуться неприятностями летом.

Когда вы попадаете в лужу на не предназначенной для таких погодных условий резине и начинаете тормозить, то сцепление будет хуже по сравнению с летней резиной. Эффекта от шипов не будет практически никакого, а дополнительные проблемы со скольжением потенциально могут возникнуть.
Вадим Мельников
генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности"

"В летнем комплекте есть специальные полозья и борозды, через которые вода выплескивается. Это и повышает сцепные свойства. Летняя резина конструктивно предназначена для такой погоды", – добавил специалист.

Мельников заметил, что своевременная смена сезонной резины принесет водителю только пользу.

"После смены резины с зимней на летнюю уровень шума при езде снижается. Автомобиль становится более легким, так как зимняя резина априори больше весит. Соответственно, расход топлива уменьшается. В общем, это выгодно со всех точек зрения", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в России могут появиться динамические дорожные знаки, которые будут показывать водителям допустимую скорость в условиях непогоды. Требования по соблюдению скорости станут обязательными, за превышение предусмотрен штраф.

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