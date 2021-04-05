Автоэксперты оценили эффективность динамических дорожных знаков

В России планируют устанавливать на трассах дорожные знаки с переменной информацией. На таких электронных табло смогут менять данные об ограничениях скоростного режима и отображать их для водителей. Например, в случае непогоды на определенном участке уменьшать разрешенную скорость, а проконтролируют соблюдение ПДД с помощью камер. Разбираемся, будут ли полезны динамические знаки на российских дорогах.



Фото: Москва 24

Переменчивые знаки

О возможном появлении новых знаков на российских дорогах рассказали в компании "Технологии распознавания", которая занимается разработкой дорожных камер и программного обеспечения. Предполагается, что электронные табло будут размещаться над дорожным полотном на специальных конструкциях и сообщать водителям об ограничении скорости. При хорошей погоде они могут разрешать движение до 110 километров в час. Но при ухудшении видимости будут снижать ограничения до 90 километров в час.

Сейчас информация о необходимости снизить скорость в непогоду размещается в виде таблички на стационарных дорожных знаках. Обычно на ней изображают грозовые тучи. При этом несоблюдение таких требований никак не наказывается. Денежные взыскания за превышение рекомендованной скорости не предусмотрены. Новая же система будет предполагать, что ограничение скорости станет обязательным, а за ее превышение водителей будет ждать штраф.

Для фиксации нарушения хотят использовать сразу несколько дорожных камер, которые оценят скорость водителя. Первые две будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. На снимке отобразится машина, госномер и знак переменной информации. Если скорость машины будет больше разрешенной, то камера (в 30–50 метрах после знака) зафиксирует нарушение.

"По итогам будет снят фотоматериал и записан видеоролик. Такая инновационная методика особенно эффективна на протяженных участках трасс. Она даже более удобна, чем замеры средней скорости", – пояснил представитель компании "Технологии распознавания" Сергей Кусов.

Авторы разработки рассчитывают, что интерактивные знаки станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), а также будут работать и на городских дорогах.



С начала марта текущего года на дорогах появился обновленный знак "Фотовидеофиксация". Главное отличие такого указателя в том, что он применяется самостоятельно без дополнительных знаков. Устанавливаться он должен в 150–300 метрах от зоны контроля видеокамер – при движении вне населенного пункта. А в границах такового табличку будут использовать только со знаками, сообщающими водителю о въезде в город, поселок или в деревню.

Водителей могут обязать снижать скорость при помощи динамических знаков

Взвесить за и против

Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин считает, что динамические знаки могут привести к увеличению количества штрафов для автомобилистов.

"Динамические знаки можно будет настроить как угодно. Если какой-то человек, который будет отвечать за переключение режима, внезапно нажмет на кнопку, то участок дороги также неожиданно станет медленным: для многих водителей это будет даже более опасным, чем перемена погоды", – считает собеседник Москвы 24.

По его словам, водители при плохих погодных условиях и так снижают скорость и управляют автомобилем аккуратнее.





Максим Ракитин автоэксперт Если на дороге снег, дождь или туман, то водитель чисто из-за инстинкта самосохранения не будет нестись по трассе и резко перестраиваться. Он понимает: если это дождь, то возможно аквапланирование, если снег, то на дорогах особенно скользко.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 отметил, что подобные знаки в первую очередь необходимо использовать для информирования, а не с целью штрафов.

"Нужна профилактическая работа. Действительно нужно предупреждать водителей об изменении погоды с помощью табло и о рекомендуемой скорости. Подобных экранов много стоит в Москве", – подчеркнул эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза В предлагаемой системе контроля скорости велика вероятность человеческой ошибки, а погода тоже бывает изменчивой и не всегда сбывается.

Специалист добавил, что подобные табло с камерами могут быть полезны перед опасными участками дороги, которые остаются проблемными при любых погодных условиях. По его словам, к таким местам можно отнести резкие уклоны или спуски, где торможение на большой скорости небезопасно для участников дорожного движения.