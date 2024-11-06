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06 ноября, 18:31

Транспорт

Движение на 3-й Тверской-Ямской восстановлено после ликвидации пожара

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение на 3-й Тверской-Ямской улице восстановлено после ликвидации пожара, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Днем 6 ноября пожар произошел в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице. В здании горели перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

Предварительно установлено, что в доме замкнуло электропроводку. При этом в Мосгазе заявили, что сетевой газ не является причиной возгорания.

Пожар произошел в здании в центре Москвы

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