Движение на 3-й Тверской-Ямской восстановлено после ликвидации пожара

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение на 3-й Тверской-Ямской улице восстановлено после ликвидации пожара, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Днем 6 ноября пожар произошел в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице. В здании горели перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

Предварительно установлено, что в доме замкнуло электропроводку. При этом в Мосгазе заявили, что сетевой газ не является причиной возгорания.