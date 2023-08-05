Авиакомпания "Туркменистан" сообщила о продлении до 28 октября приостановки рейсов

Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку рейсов по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад до 28 октября 2023 года. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика.

Изначально приостановка рейсов планировалась до 22 августа, однако авиакомпания продлила ее до 28 октября. Пассажир, которые ранее приобрели билеты на отмененные рейсы, смогут переоформить их на другой маршрут – Ашхабад – Казань – Ашхабад. Тем пассажирам, кто откажется от переоформления, будет оформлен полный возврат без удержаний. Возврат денежных средств осуществляется только в стране покупки билета.

Причиной приостановки полетов является обстановка в Московской воздушной зоне, а также риски, связанные с обеспечением безопасности полетов.

При этом авиакомпания S7 продолжает продавать билеты и осуществлять полеты из Ашхабада в Москву в штатном режиме.

1 августа В ночь украинские силы предприняли попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два были сбиты в Подмосковье, третий подавили средствами РЭБ уже над городом, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

Аналогичная попытка была осуществлена 30 июля, в результате чего получили повреждения две офисных башни "Москва-Сити".